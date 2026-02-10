< sekcia Regióny
Most ponad Kočkovský kanál na štyri mesiace uzavrú
Mesto upozorňuje, že práce na úseku, ale aj na mostnom objekte prebiehajú už v týchto dňoch.
Autor TASR
Dubnica nad Váhom 10. februára (TASR) - Most ponad inundačný kanál Váhu spájajúci mesto Dubnica nad Váhom s obcou Bolešov v Ilavskom okrese bude viac ako štyri mesiace uzavretý. Dôvodom je výstavba cyklotrasy. Informovala o tom dubnická radnica na svojej webovej stránke.
„Na základe informácií, ktoré mesto prijalo od zhotoviteľa stavby, dôjde k uzávere mosta nad Kočkovským kanálom 23. februára 2026. Dôvodom je výstavba úseku cyklotrasy, ktorej investorom je Trenčiansky samosprávny kraj. Prepojenie medzi mestom Dubnica nad Váhom a obcou Bolešov nebude v tomto mieste prejazdné. Obyvateľom odporúčame využiť dostupné obchádzkové trasy,“ informuje mesto s tým, že uzávera potrvá do konca júna.
Mesto upozorňuje, že práce na úseku, ale aj na mostnom objekte prebiehajú už v týchto dňoch. „Prosíme preto o obozretnosť a o prispôsobenie rýchlosti z dôvodu možného ohrozenia zamestnancov spoločnosti, ktorá projekt realizuje,“ zdôraznila radnica.
