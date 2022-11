POZOR: Most ponad potok Jarčie pri Šoporni je dočasne uzatvorený

Šoporňa 30. novembra (TASR) – Most nad potokom Jarčie na ceste II. triedy medzi Šoporňou v okrese Galanta a Dlhou nad Váhom v okrese Šaľa je od pondelka (28. 11.) uzatvorený z dôvodu havarijného stavu. Informoval o tom vlastník Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Na jeho rekonštrukciu získal príspevok z eurofondov vo výške 2,1 milióna eur.



Doprava pre vozidlá do 12 ton vrátane autobusov, ktoré majú výnimku, je presmerovaná na paralelne vedúce dočasné premostenie. Mostné provizórium premiérovo vybudovala Správa a údržba ciest TTSK. Skladá sa z troch častí po osem metrov. Vozidlá nad 12 ton sú dočasným dopravným značením smerované na obojsmernú obchádzkovú trasu. Od Šale je premávka presmerovaná po ceste I/75. Za okružnou križovatkou pri Galante pokračuje po ceste I/35 až k privádzaču na rýchlostnú cestu R1. Obchádzka zo Šoporne do Šale je totožná.



Vlastník je pred podpisom zmluvy so zhotoviteľom komplexnej rekonštrukcie 38-metrového mostného telesa. Počíta sa aj s modernizáciou takmer jedného kilometra cesty, stavebné práce sa začnú na jar. V prvej etape projektu TTSK opravil 4,3 kilometra dlhý úsek cesty II/573 za 2,2 milióna eur. Prioritou TTSK, ako uviedol, aj v nasledujúcom období ostáva modernizácia mostov, teda provizórium bude podľa potreby použité pri ďalších projektoch.