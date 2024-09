Most ponad R1 pri vstupe do B. Bystrice pre havarijný stav uzavreli

Na snímke prvý most pri vstupe do Banskej Bystrice v smere od Zvolena ponad rýchlostnú cestu R1 (Kremničiansky most) uzavreli. Foto: TASR - Ján Krošlák

Banská Bystrica 19. septembra (TASR) - Prvý most pri vstupe do Banskej Bystrice v smere od Zvolena ponad rýchlostnú cestu R1 (Kremničiansky most) uzavreli. Neprejdú ním autá a ani chodci. Dôvodom je jeho havarijný stav. Na mieste o tom TASR informovali zástupcovia mesta Banská Bystrica.Ako informoval primátor Ján Nosko, uzavretie 50-ročného mosta pre všetku dopravu si vyžiadali výsledky statického posudku po vykonanej pravidelnej prehliadke mosta, ktorý radnica dostala v stredu (18. 9.). Vykonaná hlavná mostná prehliadka zistila viacero závažných porúch na nosnej konštrukcii.vysvetlil Nosko s tým, že v tejto súvislosti vyhlásili mimoriadnu situáciu a pristúpili k bezodkladnému opatreniu, a teda uzavretiu mosta nielen pre autá, ale i pre cyklistov a peších.Ako tiež primátor zdôraznil, situáciu komplikuje aj fakt, že mesto nemá k mostu jednoznačný vlastnícky vzťah a nemá ho ani NDS. Spoločne aj s ministerstvom dopravy však musia nájsť najoptimálnejšie riešenie, ako sa so stavom mosta vyrovnať.Podľa Noska akékoľvek opravy by boli ekonomicky neefektívne, a preto sa aktuálne javí ako najlepšie riešenie jeho zbúranie. V súčasnosti pripravujú dočasné dopravné značenie, ktoré bude motoristov navigovať na obchádzku. Bezpečnosť premávky po R1 nie je ohrozená.