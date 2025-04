VODIČI, POZOR: Most ponad R1 v Radvani v nedeľu dočasne uzavrú

Banská Bystrica 27. apríla (TASR) - Radvanský most v Banskej Bystrici, vedúci ponad rýchlostnú cestu R1, čaká druhá etapa diagnostiky. Odborníci na moste v nedeľu ráno vykonajú záťažové skúšky, vodiči sa preto musia pripraviť na dopravné obmedzenia. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



Most v mestskej časti Radvaň-Kráľová bude pre dopravu úplne uzavretý v nedeľu od 6.00 do 10.00 h. Záťažové skúšky mosta budú v rámci druhej etapy jeho diagnostiky realizovať odborníci zo Žilinskej univerzity v Žiline.



„Doprava bude regulovaná príslušníkmi Policajného zboru na oboch stranách mosta. Motoristi budú musieť v prípade potreby prejazdu danou lokalitou využívať obchádzkové trasy,“ priblížilo mesto.



Vodiči idúci zo Zvolenskej cesty budú môcť počas uzávery mosta prejsť výjazdom na R1. Motoristi, ktorí sa budú chcieť z mesta dostať na Zvolenskú cestu či do mestskej časti Iliaš, budú musieť využiť cestu od Zvolena a Sliača, respektíve prejsť z Banskej Bystrice cez mestskú časť Rakytovce po ceste III/2414 s napojením sa na cestu I/69.



„Vozidlá, ktoré majú vyššiu prejazdnú výšku ako 3,2 metra, budú musieť prejsť cez obec Badín cestou III/2415,“ dodala samospráva s tým, že počas trvania obmedzení dôjde tiež k skráteniu spojov mestskej hromadnej dopravy po zastávku Zvolenská cesta, Tesco.



Mesto v súvislosti s dočasnou uzáverou Radvanského mosta žiada verejnosť o trpezlivosť. Pripomína tiež, že výsledky diagnostiky poslúžia na komplexné zhodnotenie jeho stavebno-technického stavu a v prípade potreby aj na prijatie konkrétnych opatrení.



Radvanský most je v súčasnosti jediným mostom ponad R1, ktorý v Banskej Bystrici prepája Zvolenskú cestu so zvyškom mesta. Druhý most v mestskej časti Kremnička musel byť vlani na jeseň pre havarijný stav zbúraný. Samospráva v súčasnosti pracuje na príprave projektu jeho opätovnej výstavby.