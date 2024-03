Most ponad železnicu na ceste III. triedy pod Tatrami zrekonštruujú

Štrba 4. marca (TASR) - Most na ceste III. triedy ponad železničnú trať v úseku Štrba - Svit zrekonštruujú. Prešovský samosprávny kraj, ktorý je investorom stavby, nedávno podpísal zmluvu so zhotoviteľom. Dielo za viac ako 3,2 milióna eur s DPH zrealizuje spoločnosť Strabag. Vyplýva to zo zmluvy zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv.



V nej sa okrem iného uvádza, že súčasťou projektu je obnova samotného mostného objektu číslo M6579, úprava cesty, chodníkov pre peších i verejného osvetlenia. Zhotoviteľ by si mal stavenisko prevziať v najbližších dňoch a práce podľa zmluvy potrvajú 240 dní.