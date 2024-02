Most ponad železnicu v Poprade prešiel diagnostikou

Poprad 9. februára (TASR) - Cestný most ponad železnicu na začiatku mesta Poprad v smere zo Svitu prešiel diagnostikou. Informovala o tom Správ a údržba ciest (SÚC) Prešovského samosprávneho kraja na sociálnej sieti. Začiatkom tohto týždňa zamestnanci oddelenia diagnostiky a kvality stavieb v spolupráci s mostnou čatou oblasti Poprad vykonali na mostnom objekte M2912 údržbovú činnosť, základné merania a diagnostiku na vybraných konštrukčných častiach.



Práce do značnej miery sťažovali náročné a premenlivé podtatranské klimatické podmienky. "Činnosti boli vykonávané v rámci údržbovej činnosti. Následne plánujeme vykonať komplexnú diagnostiku mosta, z ktorej sa určí ďalší postup prípadnej rekonštrukcie," uviedla na margo prác Lea Lehotská z kancelárie predsedu Prešovského samosprávneho kraja. Most sa nachádza na ceste, ktorá spája okresné mesto s Vysokými Tatrami. Okrem miestnych obyvateľov tak cez neho prechádza aj množstvo turistov.



Permanentná údržbová činnosť a diagnostika dopravných stavieb sú podľa SÚC kľúčovými aspektmi pre efektívne a bezpečné fungovanie dopravy. Vďaka diagnostike dokážu cestári identifikovať aktuálny stavebno-technický stav ciest, mostov, priepustov, zárubných a oporných múrov. Zároveň vedia včas odhaliť potenciálne problémy týchto stavieb, navrhnúť vhodný spôsob ich opravy alebo rekonštrukcie a predísť tak náhlym nehodám či katastrofám.