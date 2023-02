Most pre peších v Prievidzi bude mať nájazdové rampy

Prievidza 1. februára (TASR) - Most pre peších nad riekou Handlovka v časti Prednádražie v Prievidzi bude mať nájazdové rampy. Osádzajú ich tam v týchto dňoch pracovníci Technických služieb mesta Prievidza (TSMPD), rampy podľa samosprávy uľahčia prístup na most cyklistom, vozičkárom, ale i rodičom s kočíkmi. Informovala o tom mestská poslankyňa Natália Svítková.



"Tento priestor má neskutočne veľký potenciál. Zatiaľ s ním pracujeme len veľmi okrajovo, čo ma mrzí, lebo mám určitú víziu viažucu sa k využitiu Prednádražia. Nepredpokladám však, že sa mi ju podarí naplniť v celom rozsahu už v tomto volebnom období," skonštatovala Svítková.



Čiastkové kroky podľa nej už začala samospráva robiť v minulom volebnom období, rovnako ako teraz v prípade nájazdových rámp. "Onedlho tadiaľto pribudne aj nové značenie cyklistických pruhov vedúcich trasou popod mosty od potravinárskej firmy, vedľa rieky Handlovka až po Gorazdovo nábrežie," avizovala.



Samospráva má v pláne tiež úpravu križovatky na Gorazdovom nábreží. "Zabezpečiť by sa mali nové obrubníky, ako aj nový prechod, ktorý sa posunie ďalej od križovatky, čím dôjde k vyššej bezpečnosti celého priestoru," dodala Svítková.