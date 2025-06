Most pre peších v Rožňave uzavreli, došlo k jeho nakloneniu

Rožňava 19. júna (TASR) - V meste Rožňava v uplynulých dňoch úplne uzavreli most pre peších vedúci na Šafárikovu ulicu. V ostatných týždňoch došlo k nakloneniu lávky, samospráva si nechá vypracovať odborný posudok jej technického stavu. Pre TASR to uviedol zástupca primátora mesta Michal Drengubiak.



Most pre peších vedúci z ulice Ernesta Rótha na Šafárikovu ulicu bol postavený v roku 1980. Pracovníci Technických služieb mesta Rožňava na ňom spozorovali výrazné naklonenie spočívajúce v deformácii časti zábradlia. Ešte pred mesiacom poškodenie mosta podľa samosprávy viditeľné nebolo.



„Lávka bola uzavretá z dôvodu, že takýto výrazný náklon za krátky čas je potrebné preveriť, pretože hrozí nebezpečenstvo ďalšieho poškodenia, čo môže viesť k ohrozeniu života a zdravia obyvateľov v prípade jeho ďalšieho využívania, ako aj porušenie, respektíve úplné prerušenie trás inžinierskych sietí zabezpečujúcich dodávku elektriny, pitnej vody, teplej úžitkovej vody a telekomunikačných sietí,“ vysvetlil Drengubiak.



Podľa samosprávy v súčasnosti nie je možné odhadnúť dĺžku trvania uzatvorenia lávky. Na posúdenie technického stavu mosta a vypracovanie návrhu jeho zabezpečenia si mesto nechá vypracovať odborný posudok. „Po posúdení technického stavu a odporúčaniach bude určený ďalší postup v spolupráci so správcami inžinierskych sietí,“ dodal zástupca primátora.