Most pred obcou Veľké Raškovce je pre rekonštrukciu uzavretý

Veľké Raškovce 3. júla (TASR) - Most cez kanál pred obcou Veľké Raškovce v okrese Michalovce je uzavretý z dôvodu rekonštrukcie. Uzávera potrvá bez prerušenia do jesene. TASR o tom informovali z komunikačno-marketingového oddelenia Košického samosprávneho kraja (KSK).



Počas stavebných prác je premávka presmerovaná na obchádzkovú trasu dlhú 23 kilometrov, ktorá povedie cez obce Drahňov a Budkovce a následne do obce Dúbravka alebo do obcí Slavkovce a Malé Raškovce.



"Most mal byť pôvodne uzavretý už od apríla, avšak dátum uzávery posunuli prívalové dažde a pritekajúca voda z polí, pre ktoré nebolo možné začať stavebné práce," doplnili z KSK.



Most, postavený takmer pred polstoročím, potrebuje komplexnú rekonštrukciu. Poškodené a skorodované má nosníky, nefunkčnú hydroizoláciu aj poškodenú vozovku. Dodávateľ počas prác vybúra celý mostný zvršok, osadí nové nosníky, upraví nosnú konštrukciu a vybuduje chýbajúce opevnenie koryta. Podľa zmluvy s dodávateľom by mala byť rekonštrukcia ukončená na jeseň.



Košický samosprávny kraj financuje rekonštrukciu sumou takmer 238.000 eur zo svojho rozpočtu.