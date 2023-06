Most pri Bardejove, poškodený povodňou, chcú sprejazdniť do večera

Komárov 24. júna (TASR) - Na moste poškodenom povodňou v katastri obce Komárov na ceste medzi Bardejovom a Giraltovcami prebiehajú práce na jeho opätovnom sprejazdnení, a to aspoň v jednom jazdnom pruhu. Ambíciou je zrealizovať to do sobotňajšieho večera. Pre TASR to povedal prednosta Okresného úradu (OÚ) v Bardejove Ján Paľa.



Časť mosta na ceste III. triedy strhla voda po silných prívalových dažďoch, ktoré v noci na sobotu zasiahli Bardejovský okres. Prednosta tam vyhlásil III. povodňový stupeň. "Od skorých ranných hodín sú vykonávané všetky záchranné a zabezpečovacie práce. My sa sústreďujeme hlavne na ten most, ktorý je sčasti odtrhnutý, prebiehajú zabezpečujúce práce a máme ambíciu do večera tento most sprejazdniť aspoň v jednom jazdnom profile," skonštatoval Paľa.



Most podľa neho posudzoval statik a projektant, na mieste sú mechanizmy aj dostatok pracovníkov. Aktuálne k objektu navážajú ťažký kameň, odstraňujú naplaveniny a pripravujú jeho sprejazdnenie. Súčasťou prípravy bude aj vodorovné a zvislé dopravné značenie. "Do večera určite jeden pruh chceme sprejazdniť, aby ľudia mohli cestovať do práce, škôl, k lekárovi a tak ďalej. Most je na úseku, kde je veľká hustota obyvateľov a obchádzkové trasy sú 20 až 30 kilometrov," skonštatoval Paľa. Dodal, že most patrí pod Prešovský samosprávny kraj (PSK), ktorý by ho mal následne sanovať.



V okrese je podľa prednostu III. povodňový stupeň vyhlásený v desiatich obciach a II. povodňový stupeň v dvoch obciach. Hodnotiť výšku škôd po povodniach je zatiaľ predčasné. Následky vybrežených tokov v obciach riešia najmä starostovia, súčinné sú zložky ministerstva vnútra, Prešovský samosprávny kraj (PSK) či Slovenský vodohospodársky podnik (SVP).