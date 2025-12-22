< sekcia Regióny
Most pri Bratislave vyhlásil výzvu na nadstavbu objektu školy
Záujemcovia môžu ponuky predkladať do 31. januára 2026, hodnotiacim kritériom je cena.
Autor TASR
Bratislava 22. decembra (TASR) - Most pri Bratislave (okres Senec) hľadá zhotoviteľa nadstavby objektu základnej školy. Výzvu na predkladanie ponúk zverejnili v pondelok vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).
„Predmetom projektu je nadstavba jedného podlažia základnej školy, zateplenie celého objektu a výmena okien a vonkajších dverí objektu,“ uviedla samospráva v opise zákazky, ktorej predpokladaná hodnota je 1.667.309,63 eura bez DPH. V rámci nadstavby by malo vzniknúť päť tried, jedna učebňa, tiež dva kabinety pre učiteľov a hygienické zázemie. Celkovo by sa kapacita školy mala zvýšiť o 160 žiakov.
Záujemcovia môžu ponuky predkladať do 31. januára 2026, hodnotiacim kritériom je cena. Samospráva predpokladá, že k realizácii prác príde v druhom polroku 2026.
„Predmetom projektu je nadstavba jedného podlažia základnej školy, zateplenie celého objektu a výmena okien a vonkajších dverí objektu,“ uviedla samospráva v opise zákazky, ktorej predpokladaná hodnota je 1.667.309,63 eura bez DPH. V rámci nadstavby by malo vzniknúť päť tried, jedna učebňa, tiež dva kabinety pre učiteľov a hygienické zázemie. Celkovo by sa kapacita školy mala zvýšiť o 160 žiakov.
Záujemcovia môžu ponuky predkladať do 31. januára 2026, hodnotiacim kritériom je cena. Samospráva predpokladá, že k realizácii prác príde v druhom polroku 2026.