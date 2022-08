Most pri Margecanoch pre betonážne práce uzatvoria na päť dní

Košice 4. augusta (TASR) - Most cez vodnú nádrž Ružín za obcou Margecany pre betonážne práce budúci týždeň na päť dní úplne uzatvoria. Premávka bude z mosta vylúčená od pondelka (8. 8.) od 7.00 h do soboty (13. 8.) do 7.00 h. Informoval o tom vo štvrtok Košický samosprávny kraj (KSK).



Pre vodičov, cestujúcich prímestskou autobusovou dopravou, cyklistov aj peších bude slúžiť obchádzková trasa. Premávka bude z cesty II/546 presmerovaná na dočasnú obchádzku, ktorá povedie cez obce Kluknava a Víťaz do Hrabkova, pričom bude končiť v križovatke s cestou II/546. Obísť bude potrebné približne 23 kilometrov, na zmeny v doprave upozorní prenosné dopravné značenie.



KSK začal s rekonštrukciou mosta, ktorý bol vo veľmi zlom technickom stave, v prvej polovici júna. Práce podľa kraja napredujú podľa harmonogramu.



"Aj napriek rekonštrukcii mosta sa snažíme obmedziť premávku v čo najmenšej miere, ale zároveň nechceme ohroziť bezpečnosť občanov. Vodiči doposiaľ prechádzali nad Ružínskou priehradou v jednom jazdnom pruhu, práce však aktuálne nemôžu prebiehať bez úplnej uzávery, ktorá bude jediná počas celej obnovy," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Obnova mosta patrí podľa neho medzi priority kraja v tomto roku.



KSK realizuje rozsiahlu rekonštrukciu mosta zo svojho rozpočtu, čo si vyžiada 2,1 milióna eur. Podľa zmluvy so zhotoviteľom by práce mali ukončiť vo februári budúceho roka.