Most pri obci Stretava budú musieť kompletne zrekonštruovať

Stretava 22. februára (TASR) – Most na ceste II/555 pri obci Stretava v okrese Michalovce, na ktorom už niekoľko týždňov platia dopravné obmedzenia, bude musieť podstúpiť komplexnú rekonštrukciu. Vyplynulo to zo znaleckého posudku, ktorý dala Správa ciest Košického samosprávneho kraja (KSK) vypracovať v januári tohto roka. Pre TASR to potvrdila vedúca komunikačného oddelenia úradu KSK Anna Terezková.



"Aktuálne v súčinnosti s Okresným úradom Michalovce hľadáme najvhodnejšie riešenie, ako most urýchlene zrekonštruovať. Vybudovaná by mala byť krátka obchádzková trasa a osadené by malo byť dočasné premostenie," informoval predseda KSK Rastislav Trnka s tým, že presný termín uzávery mosta ešte stanovený nie je.



Podľa Trnkových slov plánovalo opravu mosta v rámci rekonštrukcie cesty II/555 medzi Michalovcami, Veľkými Kapušanmi a Kráľovským Chlmcom ešte bývalé vedenie kraja. Projekt z roku 2016 však počítal s výmenou len polovice spomedzi 30 mostných nosníkov. Keď kraj začal v roku 2019 rekonštrukciu realizovať, vykonal aj obhliadku mosta pre zistenie jeho aktuálneho stavu. "Po nej vyšlo najavo, že je potrebná výmena všetkých nosníkov," doplnil Trnka s tým, že pôvodne alokované financie na rekonštrukciu cesty vo výške 3.841.000 eur z Integrovaného regionálneho operačného programu na nápravu novo zistenej skutočnosti postačovať nebudú. Komplexná rekonštrukcia mosta navýši rozpočet o 479.700 eur. Či navýšenie bude financovať kraj z vlastných prostriedkov alebo bude financované v rámci investičného projektu, bude závisieť od posúdenia oprávnenosti navýšených výdavkov.



Most pri Stretave postavili v roku 1964, nosnú konštrukciu tvoria nosníky typu Vloššák. "V súčasnosti sú zdegradované zatekaním vody, skorodované a na viacerých miestach je rozpadnutý betón a výstuž," doplnila Terezková s tým, že z rovnakých nosníkov bol postavený napríklad aj most medzi Strážskym a Krivošťanmi, ktorého časť sa v októbri 2019 zrútila.