Most pri stanici v Banskej Bystrici môžu užívať len chodci a cyklisti

Banská Bystrica 10. novembra (TASR) – Most pri malej železničnej stanici v Banskej Bystrici bude slúžiť už len chodcom a cyklistom.



„Mesto má dlhodobý zámer vytvoriť v lokalite od Národnej ulice smerom k malej železničnej stanici atraktívny priestor pre obyvateľov a návštevníkov prichádzajúcich do Banskej Bystrice vlakom. Na to nadväzuje zámer vylúčiť z tohto mosta automobilovú dopravu a vytvoriť tak bezpečnú promenádu pre peších a cyklistov s vybudovaním parčíka na ploche, ktorá dnes slúži ako nelegálne štrkové parkovisko,“ konštatovala v stredu Zdenka Marhefková, hovorkyňa banskobystrického primátora.



Mesto požiadalo Žilinskú univerzitu o vypracovanie diagnostiky a statického posúdenia mosta ponad rieku Hron, ktorý sa nachádza pri železničnej stanici Banská Bystrica-mesto. V zmysle záverov vykonalo počas stredy také opatrenia, ktoré majú zabrániť prejazdu vozidiel po mostnom objekte a zároveň koordinovať pohyb peších a cyklistov



„Žiadame obyvateľov a návštevníkov mesta, aby z dôvodu bezpečnosti dodržiavali dočasné opatrenia,“ zdôraznila Marhefková.