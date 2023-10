Most pri Stretave po rekonštrukcii sprejazdnili

Stretava 2. októbra (TASR) - Most cez potok Čierna Voda za obcou Stretava v okrese Michalovce je už v plnej prevádzke a bezpečný pre všetkých účastníkov cestnej premávky. Jeho rekonštrukciu za viac ako 1,2 milióna eur ukončili. Informuje o tom Košický samosprávny kraj (KSK) na svojej webovej stránke. Vzhľadom na problémy vzniknuté počas prác išlo podľa neho o jednu z najnáročnejších rekonštrukcií mosta v kraji.



Most z roku 1964 bol súčasťou rekonštrukcie cesty II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec, financovanej z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. V havarijnom stave bol od januára 2021.



Ako informoval predseda KSK Rastislav Trnka, spočiatku počítali s rekonštrukciou 15 nosníkov z celkového počtu 30. "Po začatí stavebných prác však bolo zistené, že výmena najpoškodenejších nosníkov nebude postačujúca, pretože poškodené boli všetky nosníky. Župa preto projekt prepracovala, následne zhotoviteľ odstránil celú nosnú konštrukciu a ponad vodný kanál, vedľa poškodeného mosta, bolo osadené dočasné premostenie," spresnil s tým, že sa tak umožnil prejazd v danom úseku a pomohlo to zachovať dopravu medzi Michalovcami a Veľkými Kapušanmi.



Pôvodné nosníky napokon nahradili a okrem iného pribudla aj nová asfaltobetónová vozovka, chodník či oceľové zábradlia so zvodidlami. Zachovaná časť spodnej stavby bola sanovaná. V záverečnej fáze rekonštrukcie zrealizovali aj terénne úpravy brehu a okolia mosta. Aby nedošlo k zatekaniu vody za krídla opôr, terén spevnili dlažbou a upravili aj cestu pred a za mostom.



Poškodený most M4356 pri Stretave KSK uzavrel pre vozidlá nad 3,5 tony koncom mája 2021. Kamióny odvtedy využívali obchádzkovú trasu cez obce Trhovište a Oborín. V októbri stavbári osadili cez potok náhradné mostné provizórium.



KSK pripomenul, že zhotoviteľ nebol schopný dokončiť stavbu za pôvodne zazmluvnené ceny v dôsledku nárastu cien stavebných materiálov, ku ktorému došlo v roku 2022. "Búracie práce preto boli prerušené a stavba pozastavená. Keďže šlo o projekt financovaný z eurofondov, všetky zmeny na projekte podliehajú súhlasu riadiaceho orgánu, ktorého schválenie zmien trvá neúmerne dlho," vysvetlil s tým, že výstavba mosta sa oproti pôvodnej cene zvýšila o 647.000 eur. Projekt rekonštrukcie takmer deväťkilometrového úseku cesty II/555, spolu s mostom, si tak vyžiadal viac ako 4,56 milióna eur eur.