Most pri Stretave v okrese Michalovce je hotový, čaká sa na kolaudáciu

Stretava 14. júla (TASR) – Rekonštrukcia mosta pri Stretave v okrese Michalovce je hotová, aktuálne sa čaká na jeho skolaudovanie. TASR to potvrdila hovorkyňa Košického samosprávneho kraja (KSK) Anna Terezková.



"Zhotoviteľ, ktorý realizoval výstavbu nového mosta cez potok Čierna voda pri obci Stretava, ukončil stavebnú časť prác koncom mája. Následne bola podaná žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia," uviedla pre TASR. Nový most tak bude možné sprejazdniť po ukončení kolaudačného konania a vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia Okresným úradom (OÚ) Michalovce.



Vjazdu na nový most v súčasnosti bránia betónové zábrany, premávka je vedená striedavo cez vedľajšie mostné provizórium, riadi ju svetelná signalizácia.



Rekonštrukcia mosta je súčasťou projektu obnovy cesty II/555 medzi Michalovcami, Veľkými Kapušanmi a Kráľovským Chlmcom, ktorý je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. "Realizácia tohto projektu, ktorý okrem rekonštrukcie mosta zahŕňal aj rekonštrukciu cesty vrátane jej podložia, opravu zastávok, priechodov pre chodcov osvetlenia a bezpečnostných prvkov, stála takmer päť miliónov eur," konštatovala Terezková.