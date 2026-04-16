Most pri Topoľanoch uzavrú od 20. apríla pre rekonštrukciu
Doprava bude počas stavebných prác presmerovaná po približne 14-kilometrovej obchádzkovej trase.
Autor TASR
Michalovce 16. apríla (TASR) - Od 20. apríla bude úplne uzavretý most cez kanál Duša v katastri obce Suché pred mestskou časťou Topoľany v Michalovciach. Dôvodom sú stavebné práce spojené s rekonštrukciou mosta na ceste tretej triedy. Ako informovala samospráva na webovej stránke, uzávera potrvá do ukončenia stavebných prác.
Doprava bude počas stavebných prác presmerovaná po približne 14-kilometrovej obchádzkovej trase. Povedie cez obec Petrovce nad Laborcom do obce Nacina Ves smerom na obec Lesné a obec Suché.
Most bol postavený v roku 1964 a je vo veľmi zlom technickom stave. Stavebné práce by mali trvať najmenej sedem mesiacov. Súčasťou rekonštrukcie bude výstavba novej nosnej konštrukcie, úprava opôr, obnova ríms a zábradlí, vybudovanie moderných bezpečnostných prvkov, komplexné odvodnenie či rekonštrukcia priľahlého úseku cesty v dĺžke 116 metrov. Projekt počíta aj s úpravou vodného toku.
Doprava bude počas stavebných prác presmerovaná po približne 14-kilometrovej obchádzkovej trase. Povedie cez obec Petrovce nad Laborcom do obce Nacina Ves smerom na obec Lesné a obec Suché.
Most bol postavený v roku 1964 a je vo veľmi zlom technickom stave. Stavebné práce by mali trvať najmenej sedem mesiacov. Súčasťou rekonštrukcie bude výstavba novej nosnej konštrukcie, úprava opôr, obnova ríms a zábradlí, vybudovanie moderných bezpečnostných prvkov, komplexné odvodnenie či rekonštrukcia priľahlého úseku cesty v dĺžke 116 metrov. Projekt počíta aj s úpravou vodného toku.