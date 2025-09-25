< sekcia Regióny
Most pri Veľkých Úľanoch čaká rekonštrukcia
Otvorili dočasné premostenie.
Autor TASR
Veľké Úľany 25. septembra (TASR) - Most ponad Čiernu vodu pri obci Veľké Úľany v okrese Galanta čaká v najbližšom čase komplexná rekonštrukcia. Motoristi sa však vyhnú obchádzke, pretože doprava povedie po dočasnom premostení, ktoré vo štvrtok otvorili.
„Most cez Čiernu Vodu pri Veľkých Úľanoch bol v havarijnom stave. Postavili sme popri ňom dočasné premostenie. V záujme zachovania bezpečnosti sme ho rovno uviedli do prevádzky, pretože nechceme riskovať, že sa na moste niekomu stane nešťastie,“ povedal predseda TTSK Jozef Viskupič. Aktuálne ide o druhý most ponad Čiernu vodu, ktorý kraj opravuje, keďže tento týždeň sa začali práce na moste v Kráľovom Brode.
Bez vybudovania dočasného premostenia by boli vodiči nútení využívať obchádzky cez okolité obce, čo by znamenalo predĺženie trasy o desať až 20 kilometrov. Výstavbu dočasného premostenia zrealizovala spoločnosť Doprastav, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní s cenou 330.000 eur. „Tento ťah je dôležitý pre obyvateľov okresu Galanta. Patrí medzi kľúčové dopravné spojenia v regióne. Spája tri okresy a dva kraje. Preto som rád, že sme prišli s riešením, vďaka ktorému zostane doprava zachovaná aj počas rekonštrukcie,“ doplnil podpredseda TTSK József Berényi.
Komplexnú rekonštrukciu mosta z roku 1960 s dĺžkou 21 metrov bude kraj financovať najmä z eurofondov. Zhotoviteľom prác v hodnote vyše 750.000 eur je spoločnosť MBM-Group. Viskupič priblížil, že po jeho nástupe do čela TTSK v roku 2017 zrealizoval kraj diagnostiku mostov, pričom 63 sa nachádzalo v havarijnom stave. Rekonštrukciou už prešlo 53 z nich. „Ak by štát prišiel so systémovým riešením a systémovým spôsobom financovania, vieme sa s problémom mostov vyrovnať na celom území SR systémovo. Nateraz kraje robia to, čo je v ich silách,“ doplnil.
