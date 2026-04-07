Most pri Zemplínskej šírave zrekonštruujú, pribudnú aj smart prvky
Inštalovaná bude aj meteostanica, inteligentné osvetlenie priechodu pre chodcov, ktoré sa aktivuje pri príchode chodca, aj cestné váhy.
Autor TASR
Kaluža 7. apríla (TASR) - Rekonštrukcia mosta M7805 na ceste II/582 v obci Kaluža v okrese Michalovce sa v utorok oficiálne začala odovzdaním stavby zhotoviteľovi. Viac ako pol milióna eur na jeho opravu získal Košický samosprávny kraj (KSK) z Programu Slovensko. Ako uviedol predseda KSK Rastislav Trnka, obnovený most bude vybavený aj modernými technologickými prvkami.
Most na ceste vedúcej okolo Zemplínskej šíravy bol postavený v roku 1966. Podľa riaditeľa Správy ciest KSK Vladimíra Žiarného je most v technickom stave číslo šesť, čo predstavuje veľmi zlý stav. Má degradované rímsy, v základoch mosta sú trhliny, poškodená je aj vozovka a zábradlie.
Rekonštrukcia by mala trvať osem mesiacov a práce budú prebiehať v polovičnom profile so zachovaním vedenia dopravy v jednom jazdnom pruhu. „Dopravu budeme viesť stredom mosta z jednej aj z druhej strany a krajné pruhy budú odstavené, aby sme mohli pracovať na krajných nosníkoch na oboch stranách mosta,“ priblížil Žiarný. Po ich oprave budú nasledovať práce na mostovke vrátane realizácie novej dosky a asfaltového krytu. Následne sa bude pokračovať v strednej časti mosta.
Rekonštruovaný most bude vybavený aj modernými technologickými prvkami. Súčasťou budú systémy na detekciu dopravy pre analýzu hustoty premávky, meranie rýchlosti vozidiel, identifikáciu typu vozidiel či rozpoznávanie evidenčných čísiel. Inštalovaná bude aj meteostanica, inteligentné osvetlenie priechodu pre chodcov, ktoré sa aktivuje pri príchode chodca, aj cestné váhy. „Takéto smart prvky nám zároveň umožnia získavať presné údaje o intenzite dopravy a v budúcnosti lepšie plánovať údržbu ciest a mostov,“ dodal Trnka s tým, že most je významný aj z pohľadu turizmu v oblasti Zemplínskej šíravy a dopravy počas podujatí v regióne.
