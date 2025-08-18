< sekcia Regióny
Most s lávkou pre peších v Poprade po rekonštrukcii sprejazdnili
V prvej fáze prebehli zemné práce, demontáže pôvodných konštrukcií a všetky potrebné búracie práce.
Autor TASR
Poprad 18. augusta (TASR) - Mostný objekt s lávkou pre peších na ulici 1. mája v Poprade je od pondelka po rekonštrukcii opäť sprejazdnený. Prostredníctvom videa na sociálnej sieti o tom informovala miestna samospráva. Prestavba, ktorá sa začala v polovici februára, bola rozdelená do štyroch etáp. Celková cena diela je 1,46 milióna eur s DPH.
V prvej fáze prebehli zemné práce, demontáže pôvodných konštrukcií a všetky potrebné búracie práce. Druhá etapa pozostávala zo zakladania a realizácie vodorovných konštrukcií. „Realizovala sa betonáž opôr mosta, vystužovanie, uloženie mostných ložísk, výroba, preprava a uloženie prefabrikovaných betónových nosníkov,“ uviedla radnica pred časom. V tretej etape sa už pracovalo na vrchnej stavbe, založila sa vrchná lávka na mikropilótach, upravili brehy a vyložili sa kameňom a stavbári uložili oceľové lávky pre peších. Taktiež sa spätne vyvesili inžinierske siete na novú lávku a realizovala sa betonáž prechodových dosiek. Záverečná fáza pozostávala z asfaltovania, osadenia mostného záveru a zábradlia na moste a brehoch, cestných obrubníkov a realizácie verejného osvetlenia. Nasledovala spätná úprava terénu, uloženie zámkovej dlažby a na záver sa vyznačilo zvislé a vodorovné dopravné značenie.
„Vďaka jeho otvoreniu sa značne zlepší aj dopravná situácia v centre mesta z hľadiska sprejazdnenia celej jednej trasy, ktorá musela byť doteraz uzatvorená,“ uviedol nedávno primátor Popradu Anton Danko.
Mesto upozornilo, že pravdepodobne sa po sprejazdnení mosta zároveň zmení dopravné značenie na križovatke ulíc Hviezdoslavova a Alžbetina. V súčasnosti sa možnými variantmi zaoberá Okresný dopravný inšpektorát. O prípadnej zmene bude samospráva verejnosť včas informovať.
V prvej fáze prebehli zemné práce, demontáže pôvodných konštrukcií a všetky potrebné búracie práce. Druhá etapa pozostávala zo zakladania a realizácie vodorovných konštrukcií. „Realizovala sa betonáž opôr mosta, vystužovanie, uloženie mostných ložísk, výroba, preprava a uloženie prefabrikovaných betónových nosníkov,“ uviedla radnica pred časom. V tretej etape sa už pracovalo na vrchnej stavbe, založila sa vrchná lávka na mikropilótach, upravili brehy a vyložili sa kameňom a stavbári uložili oceľové lávky pre peších. Taktiež sa spätne vyvesili inžinierske siete na novú lávku a realizovala sa betonáž prechodových dosiek. Záverečná fáza pozostávala z asfaltovania, osadenia mostného záveru a zábradlia na moste a brehoch, cestných obrubníkov a realizácie verejného osvetlenia. Nasledovala spätná úprava terénu, uloženie zámkovej dlažby a na záver sa vyznačilo zvislé a vodorovné dopravné značenie.
„Vďaka jeho otvoreniu sa značne zlepší aj dopravná situácia v centre mesta z hľadiska sprejazdnenia celej jednej trasy, ktorá musela byť doteraz uzatvorená,“ uviedol nedávno primátor Popradu Anton Danko.
Mesto upozornilo, že pravdepodobne sa po sprejazdnení mosta zároveň zmení dopravné značenie na križovatke ulíc Hviezdoslavova a Alžbetina. V súčasnosti sa možnými variantmi zaoberá Okresný dopravný inšpektorát. O prípadnej zmene bude samospráva verejnosť včas informovať.