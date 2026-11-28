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UZAVRELI MOST SNP:Polícia upozorňuje na nebezpečenstvo padajúceho ľadu
Polícia v tejto súvislosti žiada vodičov, aby rešpektovali jej pokyny a využili alternatívne trasy po Moste Apollo alebo Moste Lanfranconi.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 28. novembra (TASR) - Most SNP v Bratislave je aktuálne obojsmerne uzatvorený. Dôvodom je nebezpečenstvo padajúceho ľadu z vyhliadkovej časti mostnej konštrukcie. Informuje o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
„Policajné hliadky na mieste usmerňujú dopravu a vykonávajú odklon vozidiel,“ približuje polícia.
Polícia v tejto súvislosti žiada vodičov, aby rešpektovali jej pokyny a využili alternatívne trasy po Moste Apollo alebo Moste Lanfranconi.
„Policajné hliadky na mieste usmerňujú dopravu a vykonávajú odklon vozidiel,“ približuje polícia.
Polícia v tejto súvislosti žiada vodičov, aby rešpektovali jej pokyny a využili alternatívne trasy po Moste Apollo alebo Moste Lanfranconi.