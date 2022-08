Most SNP oslavuje 50 rokov, pripravili k nemu sériu podujatí

Na snímke z dronu pohľad na Most SNP, Bratislavský hrad a centrum mesta Bratislava, 17. apríla 2022. Foto: TASR - Michal Svítok

Gustáv Husák prestrihnutím pásky odovzdáva Most SNP do používania, 26. augusta 1972. Foto: archív TASR

Bratislava 26. augusta (TASR) – Most SNP v Bratislave oslavuje 50 rokov. Pri tejto príležitosti hlavné mesto pripravilo sériu podujatí, ktoré sa začnú v piatok a potrvajú do soboty (27. 8.). Na piatkovom brífingu to priblížila prvá námestníčka primátora Bratislavy Tatiana Kratochvílová. Zároveň dementovala informácie o zlom stave mosta. Pripomenula, že most SNP prešiel komplexnou prehliadkou a je vo vyhovujúcom stave.Hlavné mesto spolu s partnermi pripravilo v súvislosti s výročím napríklad diskusie, komentované vychádzky, limitovanú edíciu bankoviek zobrazujúcu Most SNP či premietanie dobových žurnálov.priblížila Kratochvílová.Pokračovala, že v piatok sa o 18.00 h v priestoroch kultúrnej scény Sadu Janka Kráľa uskutoční diskusia o význame Mosta SNP. Pripravené sú aj špeciálne tematické vychádzky Rande s mestom pre rodiny s deťmi aj dospelých či beseda pamätníkov, odborníkov a priamych účastníkov stavby s uvedením novej publikácie zostavenej z dobových a novodobých fotografií. Počas soboty bude možnosť odviezť sa Propelerom po Dunaji.uviedla Kratochvílová. Spresnila, že most patrí k najstarším v meste a denne ním prejdú tisícky áut a peších. Jeho vybudovaním sa urýchlil rozvoj budovania sídliska v Petržalke a zabezpečilo sa spojenie so Starým Mestom.Všetky mostné objekty v správe hlavného mesta sú podľa Kratochvílovej podrobované pravidelným obhliadkam.priblížil expert hlavného mesta František Brliť. Zároveň poukázal, že opravami sa posunie Most SNP na technický stupeň číslo päť.Kratochvílová pripomenula, že postavením Mostu SNP došlo k odčleneniu hradnej časti od jadra mesta.spresnila. Starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová však poznamenala, že ide o drahý a nezmyselný projekt.