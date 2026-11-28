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Most SNP v Bratislave je opäť prejazdný v oboch smeroch
Most SNP bol obojsmerne uzatvorený z dôvodu nebezpečenstva padajúceho ľadu z vyhliadkovej časti mostnej konštrukcie.
Autor TASR
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Bratislava 28. novembra (TASR) - Most SNP v Bratislave je opäť prejazdný v oboch smeroch. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Martina Šemetková. Obmedzenia v doprave si v sobotu vyžiadali práce spojené s odstraňovaním ľadu.
„Práce v súvislosti s odstránením padajúceho ľadu boli ukončené a dopravné obmedzenia na Moste SNP v Bratislave boli zrušené. Odklon dopravy bol ukončený a premávka je obnovená v oboch smeroch,“ skonštatovala Šemetková.
Most SNP bol obojsmerne uzatvorený z dôvodu nebezpečenstva padajúceho ľadu z vyhliadkovej časti mostnej konštrukcie. Dopravu usmerňovali policajné hliadky. Polícia odporúčala vodičom využiť alternatívne trasy po Moste Apollo alebo Moste Lanfranconi.
„Práce v súvislosti s odstránením padajúceho ľadu boli ukončené a dopravné obmedzenia na Moste SNP v Bratislave boli zrušené. Odklon dopravy bol ukončený a premávka je obnovená v oboch smeroch,“ skonštatovala Šemetková.
Most SNP bol obojsmerne uzatvorený z dôvodu nebezpečenstva padajúceho ľadu z vyhliadkovej časti mostnej konštrukcie. Dopravu usmerňovali policajné hliadky. Polícia odporúčala vodičom využiť alternatívne trasy po Moste Apollo alebo Moste Lanfranconi.