Most v Dolnom Kubíne budú opravovať viac ako mesiac

Dolný Kubín 27. mája (TASR) - Rekonštrukciu mosta na ceste I/70 v Dolnom Kubíne budú od pondelka sprevádzať dopravné obmedzenia. Stavebné práce by mali trvať viac ako mesiac. Automobilová doprava bude môcť prechádzať ponad rieku Orava len v jednom jazdnom pruhu. Informovali o tom z dolnokubínskej radnice.



"Premávka na moste bude do 5. júla riadená semaformi, prípadne pracovníkmi zhotoviteľa. Návštevníkom mesta, ale aj obyvateľom odporúčame v prípade potreby využiť náhradnú trasu, ktorá vedie cez Oravskú Porubu a Gäceľ," uviedol viceprimátor Dolného Kubína Matúš Lakoštík.



Účelom prác je obnoviť funkčnosť odvodňovacieho zariadenia, vymeniť existujúce odvodňovače za nové prvky a upraviť spôsob vyústenia vôd cez odvodňovacie potrubie na terén pod mostom. Upravia aj vozovku a hydroizoláciu. "Celú rekonštrukciu bude vykonávať Slovenská správa ciest (SSC) cez dodávateľskú firmu. Obmedzenie dopravy na moste bude 24 hodín denne, takže naozaj bude to náročné, bude to chcieť veľa trpezlivosti. Veríme, že práce sa podarí urobiť v čo najkratšej dobe," doplnil Lakoštík.



Mesto požiadalo SSC, aby súčasťou rekonštrukcie bola aj výmena poškodených obrubníkov.