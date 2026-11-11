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Most v havarijnom stave v Harichovciach opravia za 732.000 eur
Rekonštrukcia bude zahŕňať podopretie mosta, odstránenie pôvodnej nosnej konštrukcie mosta, úložných prahov, krídiel a prechodových oblastí mosta.
Autor TASR
Košice 11. novembra (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) podpísal zmluvu na rekonštrukciu mosta v Harichovciach v okrese Spišská Nová Ves, ktorý je v havarijnom stave. Ako TASR informovala hovorkyňa predsedu KSK Katarína Strojná, stavebné práce za 732.000 eur potrvajú 160 pracovných dní.
Podľa samosprávneho kraja sú hlavnými problémami mostu z roku 1957 poškodená vozovka, nefunkčná hydroizolácia, degradované rímsy, poškodené odvodnenie a narušené časti nosnej konštrukcie. Dopravné obmedzenia na moste trvajú od júna 2023. „Most v Harichovciach je už viac ako tri roky jedným z najproblematickejších mostov v našej správe. Hoci bol v havarijnom stave, podarilo sa nám ho udržať prejazdný, aby Spišiaci nemuseli využívať obchádzky,“ dodal predseda KSK Rastislav Trnka.
Rekonštrukcia bude zahŕňať podopretie mosta, odstránenie pôvodnej nosnej konštrukcie mosta, úložných prahov, krídiel a prechodových oblastí mosta. Následne dôjde k vybudovaniu nových železobetónových častí spodnej stavby a novej nosnej konštrukcie, nového mostného zvršku. Upravia aj koryto Levočského potoka, cestu pred a za mostom a pribudne aj nové dopravné značenie.
Zhotoviteľ má podľa zmluvy začať práce do piatich pracovných dní od prevzatia staveniska. Doprava bude vedená v jednom jazdnom pruhu na podopretej strane mosta. Celkové náklady na realizáciu projektu pôjdu z rozpočtu KSK. Zmluva zároveň počíta s možnosťou spolufinancovania z fondov Európskej únie formou refundácie nákladov po ukončení rekonštrukcie.
Podľa samosprávneho kraja sú hlavnými problémami mostu z roku 1957 poškodená vozovka, nefunkčná hydroizolácia, degradované rímsy, poškodené odvodnenie a narušené časti nosnej konštrukcie. Dopravné obmedzenia na moste trvajú od júna 2023. „Most v Harichovciach je už viac ako tri roky jedným z najproblematickejších mostov v našej správe. Hoci bol v havarijnom stave, podarilo sa nám ho udržať prejazdný, aby Spišiaci nemuseli využívať obchádzky,“ dodal predseda KSK Rastislav Trnka.
Rekonštrukcia bude zahŕňať podopretie mosta, odstránenie pôvodnej nosnej konštrukcie mosta, úložných prahov, krídiel a prechodových oblastí mosta. Následne dôjde k vybudovaniu nových železobetónových častí spodnej stavby a novej nosnej konštrukcie, nového mostného zvršku. Upravia aj koryto Levočského potoka, cestu pred a za mostom a pribudne aj nové dopravné značenie.
Zhotoviteľ má podľa zmluvy začať práce do piatich pracovných dní od prevzatia staveniska. Doprava bude vedená v jednom jazdnom pruhu na podopretej strane mosta. Celkové náklady na realizáciu projektu pôjdu z rozpočtu KSK. Zmluva zároveň počíta s možnosťou spolufinancovania z fondov Európskej únie formou refundácie nákladov po ukončení rekonštrukcie.