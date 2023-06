VODIČI, POZOR: Most v Hlohovci bude v nedeľu ráno nakrátko uzavretý

Hlohovec 2. júna (TASR) - Pre nutnosť geodetickej nivelácie bude cestný most ponad Váh v Hlohovci v nedeľu (4.6.) uzavretý od 6.00 do 7.30 h pre akúkoľvek dopravu. Chodci budú môcť cez most prechádzať v štandardnom režime. Premávka bude opäť spustená operatívne ihneď po dokončení merania. Informuje o tom investor obnovy mostného telesa Trnavský samosprávny kraj.



Most bol uzavretý pre zistenie havarijného stavu mostných pilierov v závere marca 2022, pre všetku motorovú dopravu bol opätovne otvorený v januári 2023. Práce na celkovej obnove pokračujú na ňom naďalej, už bez obmedzení verejnosti.