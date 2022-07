Most v Hlohovci by mali pre peších otvoriť okolo 18. júla

Hlohovec 6. júla (TASR) – Rekonštruovaný cestný most v Hlohovci by mohol byť otvorený pre chodcov a cyklistov okolo 18. júla. Uviedol to Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja, ktorý je investorom obnovy mostného telesa. Most ponad Váh musel byť pre havarijnú situáciu predčasne uzavretý 30. marca.



Na moste podľa Viskupiča naďalej platí vyhlásená mimoriadna situácia, návrat chodcov je pre zainteresované strany prioritou. "Určite to bude spriechodnené v mesiaci júl," potvrdil Viskupič.



Obyvatelia mesta musia na peší prechod provizórne využívať úzku lávku železničného mosta, ktorú sa mesto Hlohovec snažilo vylepšeniami prispôsobiť bezpečnostným požiadavkám. Na nutnú opravu vyčlenilo 96.900 eur. Práce pozostávali z doplnenia zábradlia, vstupov na lávku zo strany Hlohovca a Šulekova vrátane protišmykového reflexného náteru pochôdznej časti. Urobili sa aj ďalšie opatrenia vrátane doplnenia osvetlenia úseku hrádze.



Práce na obnove mosta sa mali pôvodne podľa dohodnutého harmonogramu začať až 20. apríla, doprava mala byť vylúčená na šesť mesiacov do októbra a most mal byť okrem mesiaca máj priechodný iba pre chodcov. Po zistení havarijného stavu bol zakázaný akýkoľvek prechod. Náklady na obnovu sú vyrátané na 5,4 milióna eur.