Most v Hlohovci otvoria pre dopravu dnes o 18. hodine

Hlohovec 9. januára (TASR) – Most ponad rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci bude opäť sprejazdnený pre motorové vozidlá v pondelok od 18.00 h. Prvé prímestské autobusy sa na most vrátia v utorok 10. januára. Informoval o tom predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič.



"O vrátení automobilovej dopravy na najdlhší most vo vlastníctve TTSK rozhodol okresný úrad na základe výsledkov skúšky zaťažiteľnosti mosta, ktorá dopadla veľmi dobre. Naplnil sa účel rekonštrukcie, ktorým bolo zvýšiť bezpečnosť a stabilitu mosta. Končí sa tým obdobie dočasných obmedzení, ktoré znižovali komfort obyvateľov Hlohovca a jeho okolia. Rekonštrukcia mosta bude v tretej etape pokračovať bez ďalších výrazných dopravných obmedzení," povedal Viskupič a poďakoval obyvateľom TTSK za trpezlivosť.



Most bol uvedený do predčasného užívania na základe záverov rokovania kompetentných orgánov v pondelok, zohľadnené boli najmä výsledky skúšky zaťažiteľnosti mosta z uplynulého týždňa. Režim premávky je upravený dopravným značením. Chodci môžu po moste prechádzať po novom chodníku.



"Od utorka 10. januára sa na most vrátia aj prímestské autobusy. Aktuálne cestovné poriadky sú k dispozícii na webovej stránke dopravcu Arriva Trnava. Posilnené vlakové spojenie Hlohovca s Leopoldovom bude k dispozícii do nedele 15. januára. Následne budú vlaky na tejto trase premávať v štandardnom režime podľa platného grafikonu," doplnila riaditeľka odboru komunikácie TTSK Natália Petkáčová.



Ďalšia etapa rekonštrukcie si už nevyžiada dopravné obmedzenia. Budú dobudované cyklotrasy po oboch stranách mosta, ako aj druhý z chodníkov. Nasledujúce práce sa budú týkať spodnej stavby a okolia mosta.



Most číslo 513-006 cez rieku Váh má 343 metrov a nachádza sa na ceste II/513. Bol postavený v 60. rokoch, pričom 40 rokov prakticky nebol opravovaný. Pre zistenie havarijného stavu bol uzatvorený pre dopravu v posledný marcový deň 2022. Otvorenie bolo pôvodne ohlásené na koniec novembra, napokon sa termín musel odložiť.



Realizovaná komplexná rekonštrukcia mosta má výrazne predĺžiť jeho životnosť i bezpečnosť účastníkov premávky. Navyše pribudnú nové chodníky a cyklotrasy po oboch stranách mosta. Na projekt v hodnote 5,6 milióna eur získal TTSK nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).