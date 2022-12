Most v Hlohovci pred Vianocami pre autá neotvoria

Hlohovec 22. decembra (TASR) – Most v Hlohovci ponad rieku Váh po náročnej obnove v plánovanom termíne piatok 23. decembra pre automobilovú dopravu neotvoria. V dôsledku potreby dodržania technologických postupov a nutného vykonania skúšky zaťažiteľnosti mostného telesa sa termín sprejazdnenia posúva na prvú polovicu januára 2023. Informoval o tom Trnavský samosprávny kraj (TTSK), ktorý je investorom stavby.



Po položení asfaltových vrstiev na moste uplynulý víkend aktuálne prebieha zosilňovanie konštrukcie mosta. Konkrétne ide o predpínanie externej konštrukcie a jej injektáž, ktoré zvýšia nosnosť mosta. Následne predbežne 28. decembra bude vykonaná skúška zaťažiteľnosti mosta, na základe výsledkov ktorej zaujmú stanoviská okresný úrad, dopravný inšpektorát a ďalšie orgány. V záujme zabezpečenia časovej a vecnej synchronizácie ďalších krokov boli zástupcovia týchto inštitúcii prizvaní vo štvrtok na kontrolný deň stavby.



Po dohode zúčastnených strán bol termín miestneho zisťovania a stavebného konania stanovený na 9. januára. V prípade ich kladného záveru bude následne most daný do predčasného užívania. V tejto súvislosti bude určený režim premávky.



Most je v súčasnosti otvorený pre peších. Stále sú k dispozícii dočasné záchytné parkoviská na oboch brehoch Váhu. Posilnené vlakové spojenie medzi Hlohovcom a Leopoldovom tiež ostáva zachované. Podrobnejšie informácie a mapy sú dostupné na www.hlohoveckymost.sk.



Most číslo 513-006 cez rieku Váh má 343 metrov a nachádza sa na ceste II/513. Bol postavený v 60. rokoch, pričom už 40 rokov prakticky nebol opravovaný. V lete 2019 bola po diagnostike mosta vylúčená nákladná doprava s váhou presahujúcou 12 ton. Cieľom bolo spomaliť tempo degradácie mosta tak, aby sa nemuselo pristúpiť k ďalším obmedzeniam, ako napríklad k zúženiu jazdných pruhov alebo zníženiu rýchlosti jazdy. Realizovaná komplexná rekonštrukcia mosta výrazne predĺži jeho životnosť. Navyše pribudnú nové chodníky a cyklotrasy po oboch stranách mosta. Na projekt v hodnote 5,6 milióna eur získal TTSK nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).