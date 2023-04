Most v Kalnej nad Hronom sa má pre zlý stav zbúrať a postaviť nanovo

Kalná nad Hronom 19. apríla (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) pripravuje rozsiahlu rekonštrukciu mosta ponad Hron pri obci Kalná nad Hronom. Vyplýva to z dokumentácie, ktorú investor predložil Okresnému úradu v Leviciach na zisťovacie konanie.



Most leží na frekventovanej ceste I/51 na hlavnom ťahu do Levíc. Tá sa zároveň križuje s cestou I/76, ktorou vedie doprava smerom na Želiezovce a Štúrovo. Podľa SSC bol technický stav mosta ešte v roku 2019 ohodnotený stupňom VI, teda veľmi zlý. "V súčasnom stave spĺňa iba čiastočne základné podmienky v bezpečnosti premávky. Nosná konštrukcia a opory vykazujú porušenie betónu, rozpad, odlamovanie a nedostatočné krytie betonárskej výstuže, dôsledkom čoho je ich korózia. Bezpečnostné zariadenia sú poškodené a skorodované," konštatuje sa v dokumentácii.



Pre zlý technický stav mosta bola jeho nosnosť znížená na 10,8 tony. Pre vozidlá prekračujúce túto hmotnosť bola ešte vlani v apríli zriadená úplná uzávierka mosta. Ako pred časom informovala obec Kalná nad Hronom, platiť bude až do konca apríla 2024. Po ukončení opravy mosta sa má jeho nosnosť zvýšiť na 32 ton.



SSC pri rekonštrukcii počíta s asanáciou pôvodného mostného objektu a následným vybudovaním nového. Dopravu tu bude nutné viesť obchádzkovou trasou. Podľa plánovaného postupu stavebných prác bude stavebným prácam predchádzať preložka telekomunikačného vedenia, zriadenie obchádzkovej trasy a uzavretie komunikácie. "Potom dôjde k demolácii mostného zvršku, priľahlej vozovky, nosnej konštrukcie a vybraných častí spodnej stavby. Nasledovať bude výstavba nových častí mosta, oprava, úprava a napojenie cesty I/51 na most a obnovenie prevádzky," konštatuje sa v dokumentácii. Stavebné práce by sa mali podľa medializovaných informácií začať najskôr v roku 2024.