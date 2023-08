Motoristi, pozor: Most v Lipanoch čaká rekonštrukcia

Lipany 30. augusta (TASR) - Most s lávkou pre peších cez Lipiansky potok na Sládkovičovej ulici v Lipanoch je v havarijnom stave. Ako informuje na sociálnej sieti mesto, ide o výsledok posúdenia jeho stavu statikom, ktorý vykonal diagnostiku mosta.



V najbližšom čase preto dôjde k uzatvoreniu lávky a k čiastočnému uzatvoreniu mosta, čo spôsobí zmeny v organizácii dopravy v danom mieste. Samospráva uvádza, že v rámci dopravných obmedzení zachovala možnosť prechodu pre peších v danom úseku. Most je podľa nej len jedným z mnohých mostov na Slovensku, ktoré sú v zlom alebo vo veľmi zlom stave. Takto charakterizovaných je vyše 40 percent všetkých mostov.



"Most prešiel do vlastníctva mesta po vybudovaní obchvatu a jeho stav zodpovedá dedičstvu dlhodobého zanedbávania jeho údržby," skonštatoval primátor mesta Vladimír Jánošík. Ako povedal, momentálne vypracovávajú projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu mosta a výstavbu novej lávky pre peších.