Most v Margecanoch pre injektáž predpínacích káblov na víkend uzavrú

Košice 14. septembra (TASR) – Rekonštruovaný most cez vodnú nádrž Ružín pri Margecanoch (okres Gelnica) na dva víkendové dni uzavrú pre práce spojené s injektážou predpínacích káblov. Premávka z mosta bude vylúčená od soboty (17. 9.) 7.00 h do nedele (18. 9.) 19.00 h. Informoval o tom v stredu Úrad KSK.



V danom termíne bude pre vodičov osobných vozidiel, záchranných zložiek, cestujúcich prímestskou autobusovou dopravou, cyklistov aj peších slúžiť obojsmerná obchádzková trasa. Dočasná obchádzka povedie po ceste II/547 a III/3420 cez obec Kluknava do obce Víťaz. Následne bude vedená po ceste III/3423 do obce Hrabkov, ďalej po ceste III/3465 a končiť sa bude v križovatke s cestou II/546. Obísť bude potrebné približne 23 kilometrov, na zmeny v doprave upozorní prenosné dopravné značenie.



KSK uviedol, že práce na moste, ktorí sa začali v júni, pokračujú podľa harmonogramu. Vodiči po moste prechádzajú v jednom jazdnom pruhu, pričom prejazd riadi svetelná signalizácia. K rekonštrukcii došlo na základe zlého stavebno-technického stavu mosta. Poškodená bola nosná konštrukcia, pod ktorú sa podpísala nefunkčná hydroizolácia. Problémom sú skorodované odvodňovacie potrubia a v nevyhovujúcom stave je aj vozovka na moste.



Kraj realizuje rekonštrukciu mosta za Margecanmi za 2,1 milióna eur zo svojho rozpočtu. Podľa zmluvy so zhotoviteľom by mali byť práce ukončené vo februári budúceho roka.