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Most v Námestove preverí zaťažovacia skúška, prinesie obmedzenia
Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová uviedla, že doterajší sústavný monitoring neukázal také zmeny, ktoré by znamenali riziko pádu mosta.
Autor TASR
Námestovo 9. júna (TASR) - Zaťažovacia skúška preverí most ponad Oravskú priehradu v Námestove, ktorý je v zlom stavebno-technickom stave. Od štvrtka 11. júna budú na moste prebiehať prípravné práce, v sobotu 13. júna bude most pre zaťažovaciu skúšku úplne uzavretý. Výsledky zaťažovacej skúšky budú dôležité pre určenie ďalšieho postupu. TASR o tom informovala hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Eva Lacová.
„Cieľom je potvrdiť doterajšie výsledky sústavného monitoringu a preveriť jeho skutočnú zaťažiteľnosť, čiže akú dopravnú záťaž je schopný preniesť. Zjednodušene povedané, aká doprava môže, vzhľadom na jeho stavebno-technický stav, mostom premávať, aké stavebné práce sú nevyhnutné na jeho záchranu a predĺženie jeho životnosti a tiež, či tieto stavebné práce a preťaženie stavebnou technikou zvládne,“ priblížila riaditeľka odboru dopravy Úradu ŽSK Gabriela Tisoňová.
Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová uviedla, že doterajší sústavný monitoring neukázal také zmeny, ktoré by znamenali riziko pádu mosta. „Teraz potrebujeme tieto zistenia potvrdiť zaťažovacou skúškou. Ak sa potvrdí, že stav mosta nie je natoľko zlý, aby si okamžite vyžadoval kompletnú rekonštrukciu alebo výstavbu nového mosta, budeme môcť pristúpiť k menším opravám, ktoré predĺžia jeho životnosť,“ spresnila.
Dopravné obmedzenia sa začnú vo štvrtok 11. júna. Počas prípravných prác bude doprava na moste vedená v jednom jazdnom pruhu. Vo štvrtok je naplánovaná kontrola meracieho systému, snímačov a napojení, práce by sa mali začať približne o 10.00 h. V piatok 12. júna bude nasledovať kontrola a prehliadka nosnej konštrukcie mosta a nadpodperových oblastí pred samotnou zaťažovacou skúškou. Aj v tento deň bude doprava vedená v jednom jazdnom pruhu, začiatok prác sa predpokladá približne o 9.00 h.
Výstavba nového mosta by podľa predbežných odhadov ŽSK predstavovala investíciu viac ako 20 miliónov eur. „Ide o sumu, ktorá by výrazne zasiahla do rozpočtu kraja a obmedzila ďalšie možnosti opráv ciest a mostov v celom Žilinskom kraji. Aj preto potrebujeme mať k dispozícií odborné výsledky a exaktné údaje, na základe ktorých zvolíme ďalší postup jeho postupnej opravy. Vodičov prosíme o trpezlivosť, zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie dopravných obmedzení. O výsledkoch skúšky a ďalších krokoch budeme verejnosť informovať,“ doplnila predsedníčka.
„Cieľom je potvrdiť doterajšie výsledky sústavného monitoringu a preveriť jeho skutočnú zaťažiteľnosť, čiže akú dopravnú záťaž je schopný preniesť. Zjednodušene povedané, aká doprava môže, vzhľadom na jeho stavebno-technický stav, mostom premávať, aké stavebné práce sú nevyhnutné na jeho záchranu a predĺženie jeho životnosti a tiež, či tieto stavebné práce a preťaženie stavebnou technikou zvládne,“ priblížila riaditeľka odboru dopravy Úradu ŽSK Gabriela Tisoňová.
Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová uviedla, že doterajší sústavný monitoring neukázal také zmeny, ktoré by znamenali riziko pádu mosta. „Teraz potrebujeme tieto zistenia potvrdiť zaťažovacou skúškou. Ak sa potvrdí, že stav mosta nie je natoľko zlý, aby si okamžite vyžadoval kompletnú rekonštrukciu alebo výstavbu nového mosta, budeme môcť pristúpiť k menším opravám, ktoré predĺžia jeho životnosť,“ spresnila.
Dopravné obmedzenia sa začnú vo štvrtok 11. júna. Počas prípravných prác bude doprava na moste vedená v jednom jazdnom pruhu. Vo štvrtok je naplánovaná kontrola meracieho systému, snímačov a napojení, práce by sa mali začať približne o 10.00 h. V piatok 12. júna bude nasledovať kontrola a prehliadka nosnej konštrukcie mosta a nadpodperových oblastí pred samotnou zaťažovacou skúškou. Aj v tento deň bude doprava vedená v jednom jazdnom pruhu, začiatok prác sa predpokladá približne o 9.00 h.
Výstavba nového mosta by podľa predbežných odhadov ŽSK predstavovala investíciu viac ako 20 miliónov eur. „Ide o sumu, ktorá by výrazne zasiahla do rozpočtu kraja a obmedzila ďalšie možnosti opráv ciest a mostov v celom Žilinskom kraji. Aj preto potrebujeme mať k dispozícií odborné výsledky a exaktné údaje, na základe ktorých zvolíme ďalší postup jeho postupnej opravy. Vodičov prosíme o trpezlivosť, zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie dopravných obmedzení. O výsledkoch skúšky a ďalších krokoch budeme verejnosť informovať,“ doplnila predsedníčka.