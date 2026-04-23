Štvrtok 23. apríl 2026Meniny má Vojtech
Most v obci Ploské pri Košiciach pre rekonštrukciu úplne uzavrú

Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič

Autor TASR
Košice 23. apríla (TASR) - Polícia upozorňuje na úplnú uzáveru mosta cez potok Bukovina v obci Ploské v okrese Košice-okolie, ku ktorej dôjde od pondelka (27. 4.). Dočasné dopravné značenie budú osádzať od piatka (24. 4.). Dôvodom obmedzení sú stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou mosta, trvať by mali približne štyri mesiace. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.

„Obchádzková trasa povedie cez Kráľovce, Vajkovce po ceste III/3325, následne cez Budimír po ceste I/20 s odbočením na cestu III/3336 do obce Ploské a opačne, v celkovej dĺžke približne 10,1 kilometra,“ uvádza s tým, že úplná uzávera mosta potrvá do 30. augusta bez prerušenia. Upozorňuje, že v prípade potreby môže byť predĺžená až do vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

Polícia vodičov žiada, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie, zvýšili opatrnosť a pri plánovaní cesty počítali s možným zdržaním.
