Most v Porúbke na ceste I/64 plánuje SSC rekonštruovať budúci rok

Porúbka 12. októbra (TASR) - Most na ceste I/64 v obci Porúbka v okrese Žilina plánuje Slovenská správa ciest (SSC) budúci rok rekonštruovať. Hovorkyňa SSC Jana Lukáčová pre TASR potvrdila, že ešte v októbri bude vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa, pričom predpokladaná hodnota zákazky je 1,2 milióna eur.



Nevyhnutnú rekonštrukciu mosta odložili pre prebiehajúcu sanáciu svahu nad cestou I/18 v Strečnianskej úžine. "Most v Porúbke je hodnotený ako most v havarijnom stave, ale keďže sa musel stať súčasťou obchádzkovej trasy pri sanácii Strečnianskeho brala, bol podopretý tak, aby zvládal nápor dopravy, ktorá tadiaľto bola vedená," uviedla Lukáčová. Stavebné práce súvisiace s podopretím mosta pritom stáli takmer 215.000 eur.



SSC podľa hovorkyne chce pristúpiť k rekonštrukčným prácam hneď na jar budúceho roka. "V najbližších týždňoch vyhlásime verejné obstarávanie na zhotoviteľa tohto mosta, predpokladaná hodnota zákazky je 1,2 milióna eur. Pôjde o celkovú rekonštrukciu mosta, takže most bude postavený akoby nanovo," poznamenala Lukáčová.



Doplnila, že počas rekonštrukčných prác bude doprava vedená po jeho jednej polovici a striedavo riadená semaforom. "Ide o frekventovaný úsek a nebolo by pre dopravu vhodné, aby bola zastavená úplne," dodala hovorkyňa SSC.