Most v Sabinove na má už nové nosníky, rekonštruovať ho budú do mája

Sabinov 29. októbra (TASR) - Na stavbe mosta v Sabinove na ceste I/68 položili nové nosníky. Rekonštrukcia zahŕňa most aj priľahlé časti cesty v celkovej dĺžke 108,5 metra, z čoho samotný most meria 11 metrov. TASR o tom informoval hovorca Slovenskej správy ciest (SSC) Lukáš Trepáč.



"SSC prostredníctvom zhotoviteľa, firmy Gart SK, zbúrala ľavú polovicu mostného objektu vrátane opôr. Následne bolo vykonané založenie mostného objektu a vybudovanie spodnej stavby mosta. Počas víkendu, 26. októbra, prebehlo kladenie mostných nosníkov," spresnil hovorca s tým, že do zimného obdobia plánujú zrekonštruovať polovicu mosta s presmerovaním dopravy na zrekonštruovanú časť a následne začnú s výstavbou druhej polovice mosta.



Doprava počas realizácie prác je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu a riadená cestnou svetelnou signalizáciou. "SSC žiada motoristov o rešpektovanie dočasného dopravného značenia," dodal Trepáč.



Kompletné ukončenie prác za vyše 700.000 eur bez DPH predpokladajú v máji 2025.