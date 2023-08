Most v Seredi otvoria pre chodcov, cyklistov a železničnú dopravu

Sereď 30. augusta (TASR) - Most na ceste I/61 nad železničnou traťou v Seredi od 1. septembra sprístupnia pre chodcov, cyklistov a železničnú dopravu. TASR o tom informoval Martin Guzi z komunikačného odboru Slovenskej správy ciest (SSC).



Ako uviedol, pohyb cyklistov a chodcov na moste zabezpečila SSC dopravným značením. "Otvorenie mosta vyplynulo z dohody zástupcov SSC, Železničnej spoločnosti Slovensko, Okresného úradu Trnava a krajského dopravného inšpektorátu Trnava," doplnil Guzi.



Ako ďalej vysvetlil, pre havarijný stav sa most v uplynulom mesiaci podoprel, čo znamená, že nehrozí jeho zrútenie. Most sa podopieral na základe projektu dočasného zabezpečenia prevádzky objektu, súčasťou ktorého boli aj statické skúšky.



SSC pripravuje rekonštrukciu mosta, keď sa starý most postavený v roku 1950 zbúra a na jeho mieste sa postaví nový most. "Začiatok stavebných prác očakávame po ukončení verejného obstarávania na zhotoviteľa nového mosta v prvom štvrťroku 2024. Doba rekonštrukcie sa predpokladá na 12 mesiacov. Počas realizácie prác bude zabezpečený prechod pre peších a cyklistov po dočasnej lávke so šírkou tri metre," informoval Guzi.