Most v Žarnovici čakajú statické skúšky

Žarnovica 10. júna (TASR) - Most na Bystrickej ulici v Žarnovici, ktorý od polovice marca rekonštruujú, čaká úplná uzávera. Dôvodom sú statické skúšky na moste. Informovala o tom žarnovická samospráva na svojej internetovej stránke.



Ako mesto uviedlo, úplná uzávera mosta vedúceho ponad Kľakovský potok je pre dopravu naplánovaná v utorok 11. 6. od 23.00 h do stredy 12. 6. 5.00 h.



Most na Bystrickej ulici rekonštruuje Banskobystrický samosprávy kraj (BBSK). Hovorkyňa kraja Lenka Štepáneková pred časom pre TASR uviedla, že investíciu vo výške približne 500.000 eur uhradí kraj zo svojich kapitálových prostriedkov.



Zhotoviteľom stavby je spoločnosť Metrostav DS a. s. Práce na obnove mosta začali ešte v marci tohto roka, hotové majú byť do polovice júna. Prejazd cez most je počas rekonštrukcie zabezpečený cez jeden jazdný pruh, dopravu tu aktuálne reguluje svetelné signalizačné zariadenie.