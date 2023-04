Most vedúci ku kompostárni v Nitre cez víkend pre rekonštrukciu uzavrú

Nitra 20. apríla (TASR) - Most v nitrianskej mestskej časti Dolné Krškany na križovatke ulíc K rieke a Medzi vodami bude počas víkendu uzavretý. Ako informoval mestský úrad, dôvodom je jeho rekonštrukcia.



Od piatka 21. apríla do nedele 23. apríla sa na moste, ktorý vedie ku kompostárni, uskutočnia stavebné práce. Ich súčasťou je aj úprava jeho povrchu. "Premostenie je tvorené drevenými doskami, ktoré spôsobujú hluk pri prejazde áut cez most, na čo sa opakovane sťažujú obyvatelia Dolných Krškán. Most bude od pondelka 24. apríla opäť prístupný," uviedla radnica.