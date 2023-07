Most vedúci ponad Chorvátske rameno k nemocnici čaká rekonštrukcia

Bratislava 15. júla (TASR) - Most vedúci ponad Chorvátske rameno k Univerzitnej nemocnici sv. Cyrila a Metoda v bratislavskej Petržalke čaká rekonštrukcia. Práce by sa mali začať v pondelok (17. 7.) a potrvať by mali do 15. septembra. Rozdelené budú do dvoch etáp, počítať treba tiež s dopravnými obmedzeniami. Mestská časť o tom informuje na sociálnej sieti.



"Pre umožnenie prechodu úsekom sa opravy budú týkať vždy iba jednej polovice mosta. Druhá bude prejazdná pre motorové vozidlá a jeden chodník bude vždy k dispozícii taktiež chodcom," približuje samospráva s tým, že doprava cez križovatku v úseku Antolská/Betliarska bude riadená prenosnou svetelnou signalizáciou.



Oprava mosta, ktorá má byť v réžii hlavného mesta, bude spočívať v odstránení konštrukčných vrstiev vozovky aj chodníkov, výmene izolácie a realizácii nových vrstiev cesty i chodníkov. Osadené budú tiež nové dilatačné závery na moste, opravené budú obrubníky a sanácia čaká povrchy vonkajších ríms.



"Hoci sa obmedzenia dotknú iba úseku s dĺžkou 120 metrov, všetkých motoristov a chodcov prosíme o trpezlivosť a ohľaduplnosť," odkazuje samospráva.