Most vo Veľkých Bieliciach plánujú zrekonštruovať

Partizánske 13. októbra (TASR) - Mostné teleso v partizánskej mestskej časti Veľké Bielice prejde rekonštrukciou. Most na ceste I/64 je v zlom stave, práce na ňom plánujú rozdeliť na dve etapy.



"Asi 70 percent mostov na Slovensku je v kritickom stave, tak je tomu aj vo Veľkých Bieliciach. Z pohľadu ministerstva dopravy chceme venovať mostným objektom väčšiu pozornosť," vyhlásil štátny tajomník rezortu dopravy Jaroslav Kmeť.



Rekonštrukciu mostného objektu vo Veľkých Bieliciach podľa neho rozdelili na dve etapy. "Prvou je okamžitá fixácia nebezpečného stavu, čiže chodníkov a zábradlia, ktorá by sa mala uskutočniť v čo najbližšom čase. Potom chceme financovať opravu celého mostného objektu z európskych fondov," ozrejmil.



"Mostný objekt je podľa hodnotenia Slovenskej správy ciest (SSC) v rámci sedemstupňovej škály na úrovni štyri. Ale keď sa človek pozrie laickým okom na to, v akom stave sa nachádza nielen na povrchu, ale i zospodu pri toku Nitrice, stav nie je najoptimálnejší," priblížil primátor Jozef Božik.



Na prvú etapu prác, rekonštrukciu zábradlia a chodníkovej časti mosta plánuje SSC vyčleniť financie zo svojich bežných výdavkov, spresnil Božik. Práce na celom mostnom objekte by mal rezort dopravy podľa neho zahrnúť medzi investície do mostných objektov v rámci celého Slovenska, ktoré plánuje financovať z budúceho programového obdobia.