Mostík ponad železničnú trať v Liptovskom Mikuláši po obnove otvorili

Liptovský Mikuláš 26. augusta (TASR) - Mostík ponad železničnú trať v Liptovskom Mikuláši po obnove v auguste otvorili. Ako informovala hovorkyňa mesta Viktória Perďoch Čapčíková, lávka by mala bez akýchkoľvek veľkých zásahov len s drobnou údržbou vydržať 20 rokov.



"Skončili sa obchádzky popri hasičoch, ak obyvatelia chodia na Mútnik, do záhradkárskej oblasti alebo Pod Stráne, môžu už prechádzať cez obnovenú lávku ponad trať," skonštatovala hovorkyňa.



Práce na mostíku, ktorý už bol v havarijnom stave, urobili zamestnanci mestských Verejnoprospešných služieb (VPS) s dodávateľskou firmou so šesťtýždňovým náskokom. Komplexne vymenili drevené schody za trvácny červený smrek. Vymenili aj poškodené časti nosníkov a niektorých profilov. "VPS-kári urobili k mostu pre peších aj nové prístupové chodníky," dodala Perďoch Čapčíková.