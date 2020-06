Mostná ulica je lokalitou s najväčším počtom násilností v Nitre

Nitra 13. júna (TASR) – Lokalitou, v ktorej najčastejšie dochádza k násilnostiam, zostáva v Nitre aj naďalej Mostná a neďaleká Kmeťkova ulica. Vyplýva to z údajov Okresného riaditeľstva Policajného zboru (OR PZ) v Nitre, podľa ktorého tu bolo vlani zaevidovaných 17 násilných trestných činov.



Polícia však v tejto súvislosti pripomína, že v roku 2018 tu bolo evidovaných 44 násilných skutkov, čo znamení, že počet bitiek a ďalších násilností v tejto lokalite postupne klesá. „Vo väčšine prípadov boli páchatelia zadržaní priamo na mieste, prípadne v blízkom okolí,“ konštatuje sa v správe Policajného zboru.



Na Mostnej a Kmeťkovej ulici sa nachádza niekoľko desiatok zábavných podnikov a barov. Polícia preto tejto lokalite venuje zvýšenú pozornosť. „Rušný život v centre mesta si vyžaduje neustálu prítomnosť policajných hliadok. Plánovanie výkonu v tejto lokalite je realizované tak, aby tu v nočnej dobe bola prítomná hliadka štátnej, ale aj mestskej polície. Zo štatistík z posledných rokov je možné vyvodiť záver, že na základe prijatých opatrení tu prišlo v spolupráci s mestskou políciu k zníženiu počtu násilných trestných činov,“ konštatuje sa v správe OR PZ.



Objasňovanie a dokumentovanie jednotlivých prípadov uľahčuje aj kamerový systém mestskej polície. Ten bol podstatne rozšírený začiatkom minulého roka. V priebehu januára na Mostnej a Kmeťkovej ulici pribudlo 42 nových kamier s vysokým rozlíšením a 360-stupňovým pokrytím. Umiestnené sú prakticky na každých 100 metroch na stĺpoch verejného osvetlenia, kde sa nachádzajú aj tlačidlá SOS napojené na mestskú políciu.