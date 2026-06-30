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Mostný objekt v Levoči obnovili
S obnovou samospráva začala v apríli.
Autor TASR
Levoča 30. júna (TASR) - Mostný objekt na križovatke ulíc Potočná a Viktora Greschika v Levoči úspešne zrekonštruovali. Mesto o tom informovalo na sociálnej sieti s tým, že opätovne ho verejnosti sprístupnia v stredu 1. júla.
„Po ukončení stavebných prác a splnení všetkých potrebných legislatívnych podmienok bude most opäť plne prejazdný pre motorové vozidlá,“ uviedlo mesto. S obnovou samospráva začala v apríli.
„Po ukončení stavebných prác a splnení všetkých potrebných legislatívnych podmienok bude most opäť plne prejazdný pre motorové vozidlá,“ uviedlo mesto. S obnovou samospráva začala v apríli.