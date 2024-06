Mosty v obci Dlhá čaká rekonštrukcia, vyžiada si dopravné obmedzenia

Trnava/Dlhá 28. júna (TASR) - Dva mosty v katastri obce Dlhá v okrese Trnava čaká rekonštrukcia. Ich úplná uzávera je predbežne naplánovaná od 1. júla do konca kalendárneho roka. K dispozícii budú obchádzkové trasy. TASR o tom informoval odbor komunikácie Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).



Jeden z mostov sa nachádza priamo v obci a druhý v jej extraviláne smerom na Doľany. Postavené boli v 70. rokoch minulého storočia. Budú zbúrané a nahradené novou konštrukciou. Celková predpokladaná suma stavebných prác je 748.000 eur.



"Zabezpečili sme obchádzkové trasy a pri moste v centre obce aj dočasnú lávku pre chodcov a cyklistov. Uzávera mostov je naplánovaná predbežne do decembra, ale v prípade, že niektorý z mostov bude hotový skôr, uvedieme ho okamžite do prevádzky," priblížil predseda TTSK Jozef Viskupič s tým, že obe premostenia sú v havarijnom stave.



Počas rekonštrukcie bude obchádzková trasa medzi Dlhou a Doľanmi vedená po ceste tretej triedy popri motokárovej dráhe. Obchádzka medzi Dlhou a Borovou bude obojsmerne viesť cez Doľany, Štefanovú a Budmerice. Obec Dlhá bude obsluhovaná regionálnymi autobusovými linkami v plnom rozsahu.



TTSK pripravuje aj rekonštrukciu mosta ponad Chvojnicu pri Holíči. Aktuálne je rekonštruovaný aj úsek cesty tretej triedy medzi Okočom a Dolným Štálom a takisto úsek cesty druhej triedy medzi Hlohovcom a Bojničkami.