Motívom 365. Radvanského jarmoku bude aj mediarstvo a cinárstvo

Banská Bystrica 24. augusta (TASR) - Štvorica kovospracujúcich remesiel, mediarstvo, cinárstvo, zlatníctvo a kováčstvo budú druhý septembrový víkend motívom 365. Radvanského jarmoku v Banskej Bystrici. Najväčšie kultúrno-spoločenské podujatie roka v meste pod Urpínom je od roku 2011 zapísané do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Zúčastnia sa na ňom takmer tri stovky remeselníkov aj zo zahraničia. TASR o tom vo štvrtok informoval Miroslav Strelec z kancelárie primátora.



Banská Bystrica ako medené mesto na Hrone mala už v 14. storočí natoľko rozvinuté remeslá, že v stredoveku patrila medzi hlavné strediská remeselnej výroby na Slovensku.



"Mestské kovospracujúce remeslá boli súčasťou jarmoku a vyhľadávaným artiklom hlavne meštianskych rodín. V rámci ich priblíženia súčasným generáciám budeme v spolupráci so Stredoslovenským múzeom prezentovať mediarstvo, cinárstvo, zlatníctvo a kováčstvo. V minulosti tvorili integrálnu súčasť jarmokov a patrili medzi náročné a vizuálne atraktívne remeslá. Vo foyeri historickej radnice otvoríme aj výstavu Kovový štvorlístok banskobystrických remesiel," uviedla programová pracovníčka Robotníckeho domu Zuzana Kohútová.



Trh tradičných remesiel a stánky s ľudovo-umeleckými výrobkami budú od 8. do 10. septembra umiestnené v okolí Barbakánu, v Starej tržnici, na Námestí SNP a na Dolnej ulici. Trh majú sprevádzať ukážky ich výroby.



Hlavným dejiskom folklórnych vystúpení, koncertov a otváracieho ceremoniálu, ktorý bude v piatok (8. 9.), je pódium na Námestí SNP. Vystúpi aj spevák a zabávač Ivan Mládek, svoje najznámejšie hity zaspieva Aneta Langerová, publikum zabaví i kapela Ploštín Punk a návštevníci jarmoku uvidia tiež vystúpenie skupín Billy Barman či Fragile.



"Verím, že jubilejný 365. Radvanský jarmok prinesie do mesta jedinečnú atmosféru a na svoje si prídu všetci obyvatelia i návštevníci. Jarmok sa stáva miestom, kde sa stretávajú celé rodiny, priatelia či kamaráti, aby spoločne a v dobrej nálade prežili voľné chvíle," dodal primátor Ján Nosko.