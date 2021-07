Motívom suvenírovej bankovky bude Tihányiovský kaštieľ

Banská Bystrica 20. júla (TASR) – Stredoslovenské múzeum spustí predaj suvenírovej bankovky s motívom Tihányiovského kaštieľa v banskobystrickej Radvani. TASR o tom informovala Kristína Hatarová zo Stredoslovenského múzea s tým, že predaj sa začne v sobotu 24. júla.



Ako dodala, prírodovedné oddelenie Stredoslovenského múzea vzniklo v roku 1972 a od roku 1989 sídli v pamiatkovo chránenej budove Tihányiovského kaštieľa v Radvani. „V jeho priestoroch sa aktuálne nachádza stála expozícia Príroda stredného Slovenska. K dispozícii pravidelne bývajú aj prírodovedné aktivity a výstavy. Tá aktuálna nesie názov Noc v prírode,“ zhrnula. Okrem kaštieľa sa na bankovke nachádza nachádza aj najväčší motýľ Slovenska - okáň hruškový. „V strednej Európe sa vyskytuje na južnej Morave a na južnom Slovensku. V dnešnej dobe sa s ním možno stretnúť v ovocných sadoch a záhradách. Údoliami riek sa môže zriedkavo dostať aj do horských oblastí,“ pripomenula. „Zároveň patrí k nočným tvorom, takže je to prepojenie na aktuálnu výstavu Noc v prírode, ktorá je v kaštieli,“ vysvetlil riaditeľ Stredoslovenského múzea Marcel Pecník.



Predaj bankovky v Tihányiovskom kaštieli spustia počas víkendu od 24. do 25. júla. Záujemcovia sa k nej dostanú aj v Matejovom dome a v Thurzovom dome i v pokladniciach Stredoslovenského múzea. „V priestoroch múzea je potrebné dodržiavať všetky aktuálne hygienické a bezpečnostné opatrenia. Zásielkový predaj suvenírových bankoviek bude umožnený od 1. septembra,“ dodala Hatarová.