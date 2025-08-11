< sekcia Regióny
Motocyklista na Orave nafúkal viac ako dve promile alkoholu
Policajti mužovi obmedzili osobnú slobodu a predviedli ho na policajný útvar.
Autor TASR
Jasenová 11. augusta (TASR) - Policajti z pohotovostnej motorizovanej jednotky Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline uplynulý týždeň zastavili a skontrolovali 56-ročného vodiča motocykla, ktorý nafúkal viac ako dve promile alkoholu. Vodič jazdil na motocykli po ceste číslo I/59 v katastri obce Jasenová v okrese Dolný Kubín. Žilinská krajská polícia o tom v pondelok informovala na sociálnej sieti.
„Pri kontrole vodič vykonal dychovú skúšku s výsledkom 0,97 mg/l, čo je 2,02 promile alkoholu vo vydychovanom vzduchu. Policajti mužovi obmedzili osobnú slobodu a predviedli ho na policajný útvar,“ uviedla polícia s tým, že voči mužovi bolo vznesené obvinenie za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
