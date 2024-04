Motocyklista namiesto zastavenia zrýchlil: Narazil do dvoch žien

Bratislava 29. apríla (TASR) - Bratislavskí policajti vyšetrujú nehodu motocyklistu, ktorý nezastal pred prevádzkou a na motorke vošiel do jej priestorov. Zranil dve ženy. K udalosti došlo v pondelok pred 11.30 h na Povrazníckej ulici. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.



"Podľa doterajších informácií vodič motocykla značky Honda slúžiaceho na rozvoz jedla z doposiaľ presne nezistených príčin namiesto zastavenia motocykla pred prevádzkou zrýchlil a vošiel do priestorov prevádzky. Tam narazil do dvoch osôb, pričom poškodil dvere prevádzky, radiátor, ako aj chladiaci box," priblížil hovorca.



Dychová skúška na alkohol sa skončila u vodiča s negatívnym výsledkom.