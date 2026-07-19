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Motocyklista neprežil nehodu medzi Pernekom a Pezinskou Babou
Vodičov, nielen motocyklov, v súvislosti s uvedenou dopravnou nehodou polícia vyzýva, aby na Pezinskej Babe nepreceňovali svoje schopnosti.
Autor TASR
Bratislava 19. júla (TASR) - V nedeľu krátko pred 9.00 h na ceste II/503 medzi Pernekom a Pezinskou Babou došlo k dopravnej nehode motocyklistu. V dôsledku nárazu utrpel na mieste viaceré zranenia, ktorým na mieste nehody podľahol. Policajti v uvedenom úseku aktuálne usmerňujú premávku. TASR o tom informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.
Policajti aktuálne vykonávajú potrebné úkony súvisiace s dokumentovaním okolností dopravnej nehody. „Podľa doterajších informácií 29-ročný vodič motocykla v úseku približne 500 metrov od odpočívadla (vyhliadka Pernek) v smere od Pezinka na Malacky, nezvládol vedenie motocykla a vo vysokej rýchlosti narazil do zvodidiel v ostrej zákrute,“ priblížil Szeiff.
Vodičov, nielen motocyklov, v súvislosti s uvedenou dopravnou nehodou polícia vyzýva, aby na Pezinskej Babe nepreceňovali svoje schopnosti a dodržiavali maximálnu povolenú rýchlosť a rešpektovali príslušné dopravné značenia.
Policajti aktuálne vykonávajú potrebné úkony súvisiace s dokumentovaním okolností dopravnej nehody. „Podľa doterajších informácií 29-ročný vodič motocykla v úseku približne 500 metrov od odpočívadla (vyhliadka Pernek) v smere od Pezinka na Malacky, nezvládol vedenie motocykla a vo vysokej rýchlosti narazil do zvodidiel v ostrej zákrute,“ priblížil Szeiff.
Vodičov, nielen motocyklov, v súvislosti s uvedenou dopravnou nehodou polícia vyzýva, aby na Pezinskej Babe nepreceňovali svoje schopnosti a dodržiavali maximálnu povolenú rýchlosť a rešpektovali príslušné dopravné značenia.